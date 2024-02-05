الجميّل لـ "عشرين 30": نص الموازنة الفعلية يُكتب اليوم وسيُنشر في الجريدة الرسمية ونص الموازنة الذي وصلنا الى البرلمان لم نفهم منه شيئاً ولا رؤية لمناقشتها واسعار صرف متعددة ولا ارقام مرتبطة بأثر اقتصادي

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