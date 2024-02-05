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16
o
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o
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الجميّل لـ "عشرين 30": بشار الاسد لا يريد عودة النازحين الى بلدهم
آخر الأخبار
2024-02-05 | 16:16
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الجميّل لـ "عشرين 30": بشار الاسد لا يريد عودة النازحين الى بلدهم
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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