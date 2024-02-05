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البيت الأبيض: إدارة بايدن تعارض بشدة مشروع قانون يتعلق بتقديم مساعدات لإسرائيل

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2024-02-05 | 17:58
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البيت الأبيض: إدارة بايدن تعارض بشدة مشروع قانون يتعلق بتقديم مساعدات لإسرائيل
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البيت الأبيض: إدارة بايدن تعارض بشدة مشروع قانون يتعلق بتقديم مساعدات لإسرائيل

 
 
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