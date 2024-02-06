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سرايا القدس: إستهدفنا مع كتائب القسام قوة صهيونية متحصنة في منزل غرب خان يونس وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح

آخر الأخبار
2024-02-06 | 08:39
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سرايا القدس: إستهدفنا مع كتائب القسام قوة صهيونية متحصنة في منزل غرب خان يونس وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح
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سرايا القدس: إستهدفنا مع كتائب القسام قوة صهيونية متحصنة في منزل غرب خان يونس وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح

 
 
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