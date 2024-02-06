بلينكن: سنواصل إستخدام كل الوسائل المتاحة لنا للوصول إلى هدنة ممتدة يخرج خلالها الرهائن من غزة

مشاهد صادمة... عاصفة ثلجية "تاريخية" تسبّبت بتساقط أكثر من 100 سنتيمتر من الثلوج خلال يومين في شرق كندا! (فيديو وصور)

مشاهد صادمة... عاصفة ثلجية "تاريخية" تسبّبت بتساقط أكثر من 100 سنتيمتر من الثلوج خلال يومين في شرق كندا! (فيديو وصور)

"عدوى في الجهاز التنفسي" تجتاج كليّة عسكرية في هذا البلد... ابن الـ18 سنة كان أول ضحية والمئات بخطر وهذه التفاصيل!