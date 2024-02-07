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الرئيس المصري يرفع الحد الأدنى للأجور 50% إلى 6000 جنيه إعتبارًا من الشهر المقبل
آخر الأخبار
2024-02-07 | 09:56
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الرئيس المصري يرفع الحد الأدنى للأجور 50% إلى 6000 جنيه إعتبارًا من الشهر المقبل
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