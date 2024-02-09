غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة جبشيت الجنوبية

الراعي: إنقاذ البلاد يستدعي رئيسًا يضع حدًا لحكومات الوحدة الوطنة الزائفة ويرفض كل سلاح غير شرعيّ ويتحدى الذين يمنعون إغلاق الحدود السائبة مع سوريا ويتحدى الدول التي تعمل على التوطين

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