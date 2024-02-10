وزارة الصحة في قطاع غزة: ما لا يقل عن 28064 فلسطينيًا قُتلوا و67611 أُصيبوا في الهجوم الإسرائيليّ على القطاع منذ السابع من تشرين الأول

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