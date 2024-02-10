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قصف مدفعي على أطراف عيترون وحولا ووادي السلوقي

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2024-02-10 | 11:21
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قصف مدفعي على أطراف عيترون وحولا ووادي السلوقي
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قصف مدفعي على أطراف عيترون وحولا ووادي السلوقي

 
 
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