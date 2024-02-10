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قصف مدفعي استهدف باحة مسجد في حولا ما أدى إلى استشهاد احد المواطنين وجرح ستة مواطنين بينهم أطفال
آخر الأخبار
2024-02-10 | 14:56
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قصف مدفعي استهدف باحة مسجد في حولا ما أدى إلى استشهاد احد المواطنين وجرح ستة مواطنين بينهم أطفال
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