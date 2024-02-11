وزير المالية المصريّ ردًا على سؤال عن تأثير هجمات البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس: النمو كان جيدًا قبل بدء الأحداث ويمكن استيعاب جزء من التأثيرات بفضل النمو السابق

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