دبابة ميركافا تطلق قذائف مباشرة بإتجاه بلدة كفركلا

النائب في كتلة التنمية والتحرير أشرف بيضون للـLBCI: نحن دعاة تطبيق الـ1701 لكن هذا التطبيق لا تؤخذ منه جزئية صغيرة وهدفه الأساسيّ وقف دائم لإطلاق النار والحل الدائم

النائب في كتلة التنمية والتحرير أشرف بيضون للـLBCI: نحن دعاة تطبيق الـ1701 لكن هذا التطبيق لا تؤخذ منه جزئية صغيرة وهدفه الأساسيّ وقف دائم لإطلاق النار والحل الدائم

وزير المالية المصريّ ردًا على سؤال عن تأثير هجمات البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس: النمو كان جيدًا قبل بدء الأحداث ويمكن استيعاب جزء من التأثيرات بفضل النمو السابق