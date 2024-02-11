بيضون للـLBCI: ندرك الوضع الاقتصاديّ الصعب الذي يعاني منه لبنان ونحن حريصون على المواطنين الذين تركوا بلداتهم قصرًا لكننا لا يمكننا أن نفرّط بالسيادة اللبنانية إذ إنّ غاية المقاومة التحرير وليست المقاومة لمجرد المقاومة

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