الرئيس الإيراني: يجب منع الكيان الصهيوني من مواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين عبر قطع شرايينه الحيوية

بيضون للـLBCI: أولويتنا انتخاب رئيس للجمهورية والحراك الخماسيّ الدوليّ ليس إلا عنصر مساعدة للداخل وموقف الخماسية كان الدعم لأي اسم يتّفق عليه الداخل

بيضون للـLBCI: أولويتنا انتخاب رئيس للجمهورية والحراك الخماسيّ الدوليّ ليس إلا عنصر مساعدة للداخل وموقف الخماسية كان الدعم لأي اسم يتّفق عليه الداخل

بيضون للـLBCI: ندرك الوضع الاقتصاديّ الصعب الذي يعاني منه لبنان ونحن حريصون على المواطنين الذين تركوا بلداتهم قصرًا لكننا لا يمكننا أن نفرّط بالسيادة اللبنانية إذ إنّ غاية المقاومة التحرير وليست المقاومة لمجرد المقاومة