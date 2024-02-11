متحدث عسكري عراقي: محادثات بين العراق وأميركا لوضع جدول زمني لتقليص تدريجي لمهمة قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة بالعراق

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النائب في كتلة التنمية والتحرير أشرف بيضون للـLBCI: نحن دعاة تطبيق الـ1701 لكن هذا التطبيق لا تؤخذ منه جزئية صغيرة وهدفه الأساسيّ وقف دائم لإطلاق النار والحل الدائم