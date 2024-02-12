أمبري لأمن الملاحة البحرية: ناقلة بضائع مملوكة لجهة يونانية وترفع علم جزر مارشال أبلغت عن رصد مقذوف قربها على مسافة 23 ميلًا بحريًا إلى الشمال الشرقي من خور عنجر في جيبوتي و40 ميلًا بحريًا إلى الجنوب الغربي من المخا في اليمن

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