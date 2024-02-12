استهداف مواقع العدو بالجليل الغربي في حانيتا وجل العلام في القطاع الغربي

ميقاتي خلال استقباله الحريري: السراي بيتو للرئيس الحريري هو بيستقبلنا مش نحنا منستقبلو

ميقاتي خلال استقباله الحريري: السراي بيتو للرئيس الحريري هو بيستقبلنا مش نحنا منستقبلو

الحريري ردا على سؤال إذا ما كان مستمراً في التزام الصمت: بشوفكن بـ ١٤ شباط