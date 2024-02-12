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التحكم المروري: احتراق مركبة على اوتوستراد الجية باتجاه الرميلة والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة (صورة وفيديو)

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2024-02-12 | 09:33
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التحكم المروري: احتراق مركبة على اوتوستراد الجية باتجاه الرميلة والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة (صورة وفيديو)
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التحكم المروري: احتراق مركبة على اوتوستراد الجية باتجاه الرميلة والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة (صورة وفيديو)

 
 
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