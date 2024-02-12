العثور على صاروخ اسرائيلي غير منفجر في ضهور بلدة حبشيت وقد حضر الى المكان على الفور عناصر من الجيش اللبناني وفرضوا طوقاً أمنياً في المكان فيما تولى الخبير العسكري عمليات الكشف على الصاروخ

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك