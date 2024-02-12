باريس تكشف عن شبكة "منظمة ومنسقة من الدعاية الروسية" تستهدف أوروبا والولايات المتحدة

كشفت فرنسا عن شبكة "منظمة ومنسقة من الدعاية الروسية" موجهة ضد دول أوروبية والولايات المتحدة، هدفها تشريع الحرب على أوكرانيا.

وأعلنت مصادر دبلوماسية لرويترز، أنّ من شأن محتوياتها النيل من مصالح الأمة الجوهرية.

وأفادت فيجينوم، الهيئة الفرنسية لمكافحة التدخل الرقميّ الأجنبيّ، في تقرير، بأنّ الشبكة تتضمن ما لا يقل عن 193 موقعًا إلكترونيًا.

وأشارت إلى أنّ هذه المواقع لا تنتج أي محتوى مبتكر بل تنقل بشكل مكثف منشورات صادرة بمعظمها من حسابات على المواقع الاجتماعية لأطراف روس أو موالين لروسيا ووكالات أنباء روسية ومواقع رسمية لمؤسسات أو أطراف محليين.