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19
o
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القناة 12 الإسرائيلية: الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس الموساد يغادر القاهرة من دون مؤشر على حدوث تقدم
آخر الأخبار
2024-02-13 | 13:32
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القناة 12 الإسرائيلية: الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس الموساد يغادر القاهرة من دون مؤشر على حدوث تقدم
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