الأمم المتحدة تخشى أن تؤدي العمليات الإسرائيلية إلى وقوع "مجزرة" في رفح

حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في بيان الثلاثاء من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح "يمكن أن تؤدي إلى مجزرة في غزة".وقال غريفيث: "أدق جرس الإنذار مجددًا: العمليات العسكرية في رفح يمكن أن تؤدي إلى مجزرة في غزة. يمكن أن تؤدي أيضًا بالعمليات الإنسانية الهشة أصلًا إلى حافة الموت".