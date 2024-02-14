الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش الأوكراني يؤكد "تدمير" سفينة حربية روسية قبالة القرم
آخر الأخبار
2024-02-14 | 02:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش الأوكراني يؤكد "تدمير" سفينة حربية روسية قبالة القرم
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الأوكراني
"تدمير"
سفينة
حربية
روسية
قبالة
القرم
التالي
مئات الأعوام مرت منذ أن تم ارسال أول مكتوب بعيد الحب وأول باقة ورد... إليكم بعض الحقائق الصادمة حول هذا اليوم!
الجزيرة نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد 8 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مدينة صفد
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
امن وقضاء
05:06
سارق دراجات آلية يقع في قبضة قوى الأمن في المريجة
امن وقضاء
05:06
سارق دراجات آلية يقع في قبضة قوى الأمن في المريجة
0
فنّ
05:02
حصل ما لم يكن في الحسبان... العريس سحب الميكروفون من ناصيف زيتون في حفل الزفاف (فيديو)
فنّ
05:02
حصل ما لم يكن في الحسبان... العريس سحب الميكروفون من ناصيف زيتون في حفل الزفاف (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
05:00
هل يمكن لعناق سريع أن يساعدك على النوم... هذا ما كشفه الخبراء حول "هرمون الاحتضان"!
علوم وتكنولوجيا
05:00
هل يمكن لعناق سريع أن يساعدك على النوم... هذا ما كشفه الخبراء حول "هرمون الاحتضان"!
0
أخبار دولية
04:57
القائد الجديد للجيش الأوكراني يزور المناطق الأكثر سخونة على الجبهة الشرقية: الوضع "معقّد للغاية ومتوتّر"
أخبار دولية
04:57
القائد الجديد للجيش الأوكراني يزور المناطق الأكثر سخونة على الجبهة الشرقية: الوضع "معقّد للغاية ومتوتّر"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:02
حصل ما لم يكن في الحسبان... العريس سحب الميكروفون من ناصيف زيتون في حفل الزفاف (فيديو)
فنّ
05:02
حصل ما لم يكن في الحسبان... العريس سحب الميكروفون من ناصيف زيتون في حفل الزفاف (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
05:00
هل يمكن لعناق سريع أن يساعدك على النوم... هذا ما كشفه الخبراء حول "هرمون الاحتضان"!
علوم وتكنولوجيا
05:00
هل يمكن لعناق سريع أن يساعدك على النوم... هذا ما كشفه الخبراء حول "هرمون الاحتضان"!
0
فنّ
04:38
إلى محبي أفلام "التجسس الكوميدية"... هذا الفيلم تصدر شباك التذاكر في أميركا (فيديو)
فنّ
04:38
إلى محبي أفلام "التجسس الكوميدية"... هذا الفيلم تصدر شباك التذاكر في أميركا (فيديو)
0
آخر الأخبار
04:33
وزارة الصحة في غزة: استشهاد 28576 شخصا وإصابة 68291 شخصا جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
04:33
وزارة الصحة في غزة: استشهاد 28576 شخصا وإصابة 68291 شخصا جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-02-12
ديدان برؤوس غريبة وعدد ضخم من الأرجل... اكتشاف جديد في غابات تنزانيا: تشبه شخصيات Star Wars! (صور)
علوم وتكنولوجيا
2024-02-12
ديدان برؤوس غريبة وعدد ضخم من الأرجل... اكتشاف جديد في غابات تنزانيا: تشبه شخصيات Star Wars! (صور)
0
آخر الأخبار
00:44
احصاءات غرفة التحكم المروري: 6 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
00:44
احصاءات غرفة التحكم المروري: 6 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عشية ذكرى 14 شباط... بيت الوسط يكتظ بالزوار
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عشية ذكرى 14 شباط... بيت الوسط يكتظ بالزوار
0
أخبار دولية
14:05
للضرورة أحكام: الرئيس بايدن على تيك توك!
أخبار دولية
14:05
للضرورة أحكام: الرئيس بايدن على تيك توك!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:56
في ذكرى 14 شباط...الاستعدادات في بيت الوسط على قدم وساق
أخبار لبنان
03:56
في ذكرى 14 شباط...الاستعدادات في بيت الوسط على قدم وساق
0
أخبار لبنان
03:36
احياء الذكرى الـ19 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري..كيف تبدو الصورة من وسط بيروت؟
أخبار لبنان
03:36
احياء الذكرى الـ19 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري..كيف تبدو الصورة من وسط بيروت؟
0
رياضة
14:10
لاعب منتخب الكوت ديفوار يتوج كبطل ليس فقط بكأس الأمم الإفريقية وإنما بتغلبه على مرض السرطان
رياضة
14:10
لاعب منتخب الكوت ديفوار يتوج كبطل ليس فقط بكأس الأمم الإفريقية وإنما بتغلبه على مرض السرطان
0
أخبار دولية
14:05
للضرورة أحكام: الرئيس بايدن على تيك توك!
أخبار دولية
14:05
للضرورة أحكام: الرئيس بايدن على تيك توك!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بين أبناء برج حمود الدورة والنازحين السوريين... مش رمانة قلوب مليانة
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بين أبناء برج حمود الدورة والنازحين السوريين... مش رمانة قلوب مليانة
0
أخبار دولية
13:57
ما هي أبرز العراقيل التي تواجه المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى ووقف النار في غزة وهل يمكن تذليلها؟
أخبار دولية
13:57
ما هي أبرز العراقيل التي تواجه المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى ووقف النار في غزة وهل يمكن تذليلها؟
0
أخبار دولية
13:34
مصر على خطى لبنان بالإنهيار أم تسبقه بالتعافي؟
أخبار دولية
13:34
مصر على خطى لبنان بالإنهيار أم تسبقه بالتعافي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ما هو مخطط الفرنسيين للحدود الجنوبية اللبنانية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ما هو مخطط الفرنسيين للحدود الجنوبية اللبنانية؟
0
أخبار دولية
13:25
أنظار الإقليم إلى القاهرة حيث جولة جديدة من مفاوضات التبادل والهدنة بين حماس وإسرائيل
أخبار دولية
13:25
أنظار الإقليم إلى القاهرة حيث جولة جديدة من مفاوضات التبادل والهدنة بين حماس وإسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:12
مجلس شورى الدولة بيطل قرار الحكومة المتعلق بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي
أخبار لبنان
09:12
مجلس شورى الدولة بيطل قرار الحكومة المتعلق بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي
2
فنّ
05:28
تقلا شمعون بالحجاب في النجف... هكذا علقت على صورتها! (صورة)
فنّ
05:28
تقلا شمعون بالحجاب في النجف... هكذا علقت على صورتها! (صورة)
3
خبر عاجل
09:31
نصرالله: المكاسب السياسية التي تحملها معها الوفود العربية والاجنبية والتي تتولى المفاوضات المتعلقة بالجبهة الجنوبية اللبنانية لا يمكن أن تؤثر على موقفنا وتوقف الجبهة اللبنانية التي هي جبهة دعم وتضامن
خبر عاجل
09:31
نصرالله: المكاسب السياسية التي تحملها معها الوفود العربية والاجنبية والتي تتولى المفاوضات المتعلقة بالجبهة الجنوبية اللبنانية لا يمكن أن تؤثر على موقفنا وتوقف الجبهة اللبنانية التي هي جبهة دعم وتضامن
4
أخبار لبنان
12:26
نواب قوى المعارضة: سنقوم بخطوات عملية للخروج من المأزق الحالي حماية للبنان من الحرب ولانتخاب رئيس
أخبار لبنان
12:26
نواب قوى المعارضة: سنقوم بخطوات عملية للخروج من المأزق الحالي حماية للبنان من الحرب ولانتخاب رئيس
5
خبر عاجل
01:27
التحكم المروري: تصادم بين عدد من المركبات محلة أنفاق المطار باتجاه بيروت والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
01:27
التحكم المروري: تصادم بين عدد من المركبات محلة أنفاق المطار باتجاه بيروت والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
6
منوعات
16:01
رفض الوقوف للعلم الفلسطيني في مسرح بريطاني... ما حصل له لم يكن متوقعاً!
منوعات
16:01
رفض الوقوف للعلم الفلسطيني في مسرح بريطاني... ما حصل له لم يكن متوقعاً!
7
اقتصاد
05:47
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت جداول اصدارات 2024 قيد التحصيل وإمكان التقسيط على 11 دفعة
اقتصاد
05:47
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت جداول اصدارات 2024 قيد التحصيل وإمكان التقسيط على 11 دفعة
8
حال الطقس
00:55
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بدأت بالتأثير على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:55
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بدأت بالتأثير على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More