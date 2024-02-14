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الجيش الأوكراني يؤكد "تدمير" سفينة حربية روسية قبالة القرم

آخر الأخبار
2024-02-14 | 02:37
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الجيش الأوكراني يؤكد &quot;تدمير&quot; سفينة حربية روسية قبالة القرم
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الجيش الأوكراني يؤكد "تدمير" سفينة حربية روسية قبالة القرم

 
 
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