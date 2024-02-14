الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في منطقة المنارة بالجليل الأعلى

كيمياء الحب... كيف يكشف "الدوبامين" مكانة الأشخاص في حياة الانسان وكيف يتفاعل بعد تخطي الشخص علاقة فاشلة؟

كيمياء الحب... كيف يكشف "الدوبامين" مكانة الأشخاص في حياة الانسان وكيف يتفاعل بعد تخطي الشخص علاقة فاشلة؟

مئات الأعوام مرت منذ أن تم ارسال أول مكتوب بعيد الحب وأول باقة ورد... إليكم بعض الحقائق الصادمة حول هذا اليوم!