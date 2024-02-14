بن غفير: آن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها حاليا في الشمال مع لبنان

في عيد الحب... إطلاق تطبيق مواعدة للمصابين بالتوحد وذوي الإعاقات الذهنية في هذا البلد! (فيديو)

في عيد الحب... إطلاق تطبيق مواعدة للمصابين بالتوحد وذوي الإعاقات الذهنية في هذا البلد! (فيديو)

من نمو الشعر إلى تعزيز النوم... فوائد غير متوقعة للحب على الجسم والعقل ولهذا السبب العلميّ يتحول حبيبك الى محور حياتك!