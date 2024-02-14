الحريري: رجعتم إلى الساحة ومن دونكم "ماشي ماشي باللبلد"

الحريري أمام مناصريه: أينما كنت سأبقى إلى جانبكم ومعكم وسعد الحريري لا يترك الناس وكل شيء بوقته حلو أنتم عدتم الى الساحة "وبلاكن ما في شي ماشي بهالبلد"

الحريري أمام مناصريه: أينما كنت سأبقى إلى جانبكم ومعكم وسعد الحريري لا يترك الناس وكل شيء بوقته حلو أنتم عدتم الى الساحة "وبلاكن ما في شي ماشي بهالبلد"

الحريري أمام مناصريه: رفيق الحريري قام بمشروع مستقبل لهذا البلد واستشهد لأنه كان معتدلًا ولأنه كان صاحب مشروع من أجل نهوض هذا البلد وأشكر من حضر وقام بواجب العزاء