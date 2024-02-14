رئيس هيئة قناة السويس يؤكد الحرص على التشاور المستمر مع العملاء والتنسيق المباشر للوقوف على آليات عمل مشتركة يمكن معها تقليل تأثيرات أزمة الهجمات في البحر الأحمر على حركة التجارة العابرة للقناة

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