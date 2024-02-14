الجزيرة نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد 8 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مدينة صفد

الجزيرة نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد 8 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مدينة صفد

الورود: أنواعها وألوانها... إليكم ما يجب أن تعرفوه عن رمزية كل وردة قبل إهدائها لأحبائكم!