الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في منطقة المنارة بالجليل الأعلى

الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في منطقة المنارة بالجليل الأعلى

مئات الأعوام مرت منذ أن تم ارسال أول مكتوب بعيد الحب وأول باقة ورد... إليكم بعض الحقائق الصادمة حول هذا اليوم!