الخير لـ"حوار المرحلة": ما قام به الحريري يعد تضحية من أجل البلد ولم يقم بأي تسوية من أجله شخصيًا بل من أجل الوطن والإصلاح كان عنوان كل التسويات التي قام بها

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