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الخير لـ"حوار المرحلة": ما قام به الحريري يعد تضحية من أجل البلد ولم يقم بأي تسوية من أجله شخصيًا بل من أجل الوطن والإصلاح كان عنوان كل التسويات التي قام بها
آخر الأخبار
2024-02-14 | 14:47
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الخير لـ"حوار المرحلة": ما قام به الحريري يعد تضحية من أجل البلد ولم يقم بأي تسوية من أجله شخصيًا بل من أجل الوطن والإصلاح كان عنوان كل التسويات التي قام بها
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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