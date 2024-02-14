الخير لـ"حوار المرحلة": النواب السنة متوافقون على العديد من الأمور وعندما يقرر الرئيس الحريري العودة لممارسة عمله سأكون الى جانبه على المستويات كافة

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