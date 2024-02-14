الخير لـ"حوار المرحلة": لا يمكننا التقدم خطوة إلى الأمام إذا لم يكن هناك رغبة لدى جميع الفرقاء بالتقدم والخلاص هو بالذهاب إلى إستكمال تطبيق الطائف

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