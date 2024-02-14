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الخير لـ"حوار المرحلة": لا يمكننا التقدم خطوة إلى الأمام إذا لم يكن هناك رغبة لدى جميع الفرقاء بالتقدم والخلاص هو بالذهاب إلى إستكمال تطبيق الطائف

آخر الأخبار
2024-02-14 | 15:11
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الخير لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لا يمكننا التقدم خطوة إلى الأمام إذا لم يكن هناك رغبة لدى جميع الفرقاء بالتقدم والخلاص هو بالذهاب إلى إستكمال تطبيق الطائف
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الخير لـ"حوار المرحلة": لا يمكننا التقدم خطوة إلى الأمام إذا لم يكن هناك رغبة لدى جميع الفرقاء بالتقدم والخلاص هو بالذهاب إلى إستكمال تطبيق الطائف

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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