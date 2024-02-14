البيت الأبيض: بايدن يوقع مذكرة يوجه فيها بتأجيل نقل بعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة

مستوحاة من المصابيح والكيمونو... إليكم تشكيلتَي "توري بورتش" و"كارولينا هيريرا" في أسبوع الموضة (فيديو)

مستوحاة من المصابيح والكيمونو... إليكم تشكيلتَي "توري بورتش" و"كارولينا هيريرا" في أسبوع الموضة (فيديو)

حصل ما لم يكن في الحسبان... العريس سحب الميكروفون من ناصيف زيتون في حفل الزفاف (فيديو)