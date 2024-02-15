معلومات الـLBCI: حصيلة الاعتداء الاسرائيلي غير النهائية على النبطية حتى الساعة هي ٤ شهداء لم يتم تحديد هوياتهم بالكامل و١١ جريحا من ضمنهم طفل عثر عليه فجرا بين الأنقاض فيما عمليات البحث لا تزال مستمرة

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