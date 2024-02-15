كييف: روسيا تطلق 26 صاروخا على أوكرانيا ليلا ومقتل شخص واحد على الأقل

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أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: بوجود اسرائيل لا يمكن تجنب الحرب لا الآن ولا بأي وقت لاحق فالنية العدوانية الاسرائيلية دائمة وهي ليست مسألة مرتبطة بحرب غزة أو كيف تصرف "حزب الله"