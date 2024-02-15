أمين السر العام في الحزب التقدميّ الاشتراكيّ ظافر ناصر للـLBCI: ندعو إلى أن يكون الأداء في الجنوب مضبوطًا بشكل لا يكون فيه لبنان سببًا لدخوله الحرب وإلى حد بعيد رد حزب الله مدروس

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ناصر للـLBCI: مسألة الخسائر أمر واقع لا يرقى إليه شك لكن هذا الواقع لم نختره إذ إنّ اسرائيل لن تخلى أهدافها في لبنان حتى وإن توقف حزب الله عن هجوماته