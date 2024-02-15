ناصر للـLBCI: مسألة الخسائر أمر واقع لا يرقى إليه شك لكن هذا الواقع لم نختره إذ إنّ اسرائيل لن تخلى أهدافها في لبنان حتى وإن توقف حزب الله عن هجوماته

النواب جورج عقيص وغسان حاصباني ورازي الحاج يتقدّمون باسم تكتل الجمهورية القوية باستدعاء أمام المجلس الدستوريّ طعنًا بقانون الموازنة لعام ٢٠٢٤ بعد ظهر اليوم

النواب جورج عقيص وغسان حاصباني ورازي الحاج يتقدّمون باسم تكتل الجمهورية القوية باستدعاء أمام المجلس الدستوريّ طعنًا بقانون الموازنة لعام ٢٠٢٤ بعد ظهر اليوم

أمين السر العام في الحزب التقدميّ الاشتراكيّ ظافر ناصر للـLBCI: ندعو إلى أن يكون الأداء في الجنوب مضبوطًا بشكل لا يكون فيه لبنان سببًا لدخوله الحرب وإلى حد بعيد رد حزب الله مدروس