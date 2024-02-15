ناصر للـLBCI: مسؤولية تقع على القوى المسيحية إذ إنّها معنية بأن تقبل بنتيجة مجلس النواب أيًّا كانت من دون اعتبارها خسارة في حال وصل اسم ترفضه

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