ظافر ناصر للـLBCI: العلاقة مع "حزب الله" هي علاقة تشاور قائم وهناك أمور نتفق معه عليها وأمور نختلف عليها والعلاقة مع القوات اللبنانية أيضا قائمة وهناك عناوين أساسية نتفق عليها وأخرى نختلف عليها

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