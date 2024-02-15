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الجيش الإسرائيلي: الطيران الحربي يقصف عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة وادي السلوقي
آخر الأخبار
2024-02-15 | 05:26
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الجيش الإسرائيلي: الطيران الحربي يقصف عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة وادي السلوقي
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