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وزير الدفاع الإسرائيلي: طائرات سلاح الجو التي تحلق في سماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة

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2024-02-15 | 08:45
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وزير الدفاع الإسرائيلي: طائرات سلاح الجو التي تحلق في سماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة
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وزير الدفاع الإسرائيلي: طائرات سلاح الجو التي تحلق في سماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة

 
 
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