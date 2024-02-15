بلينكن يعتبر أن اتفاقا بشأن الرهائن في غزة لا يزال "ممكنا"

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس أنه "ما يزال من الممكن" التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وإطلاق سراح رهائن.



وقال بلينكن في تيرانا إلى جانب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما "نحن نعمل على ذلك بشكل مكثف وأعتقد أنه ما يزال من الممكن" التوصل إلى اتفاق، بينما تتواصل المحادثات بين الوسطاء في القاهرة.