غارات اسرائيلية على اللبونة ودير سريان والطيبة وطيرحرفا

حصيلة الاعتداء الاسرائيلي غير النهائية على النبطية حتى الساعة ارتفعت إلى 6 شهداء لم يتم تحديد هويتي اثنين منهم بعد و١١ جريحًا من ضمنهم طفل عثر عليه فجرا بين الأنقاض فيما عمليات البحث لا تزال مستمرة

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