إن.بي.سي: أميركا شنت هجوما إلكترونيا على ما يشتبه بأنها سفينة تجسس إيرانية

النواب جورج عقيص وغسان حاصباني ورازي الحاج يتقدّمون باسم تكتل الجمهورية القوية باستدعاء أمام المجلس الدستوريّ طعنًا بقانون الموازنة لعام ٢٠٢٤ بعد ظهر اليوم

النواب جورج عقيص وغسان حاصباني ورازي الحاج يتقدّمون باسم تكتل الجمهورية القوية باستدعاء أمام المجلس الدستوريّ طعنًا بقانون الموازنة لعام ٢٠٢٤ بعد ظهر اليوم

ناصر للـLBCI: مسألة الخسائر أمر واقع لا يرقى إليه شك لكن هذا الواقع لم نختره إذ إنّ اسرائيل لن تخلى أهدافها في لبنان حتى وإن توقف حزب الله عن هجوماته