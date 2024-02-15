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أكسيوس نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: بايدن تحدث مع نتنياهو
آخر الأخبار
2024-02-15 | 16:47
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أكسيوس نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: بايدن تحدث مع نتنياهو
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