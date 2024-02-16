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o
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o
متن
16
o
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o
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o
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حركة امل تنعى الشهيد قاسم نزار برو (مصطفى) من بلدة الشرقية مواليد ١٩٩٦ والشهيد محمد حسين سعيد (أبو مريم) من بلدة القصيبة مواليد ١٩٩٥ والشهيد علي حسن عيسى (فلاح) من بلدة جبشيت مواليد ١٩٧١
آخر الأخبار
2024-02-16 | 00:47
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حركة امل تنعى الشهيد قاسم نزار برو (مصطفى) من بلدة الشرقية مواليد ١٩٩٦ والشهيد محمد حسين سعيد (أبو مريم) من بلدة القصيبة مواليد ١٩٩٥ والشهيد علي حسن عيسى (فلاح) من بلدة جبشيت مواليد ١٩٧١
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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