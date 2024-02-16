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ماكرون: يتعين تجنب حدوث تصعيد بالمنطقة خاصة في لبنان والبحر الأحمر

آخر الأخبار
2024-02-16 | 07:39
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ماكرون: يتعين تجنب حدوث تصعيد بالمنطقة خاصة في لبنان والبحر الأحمر
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ماكرون: يتعين تجنب حدوث تصعيد بالمنطقة خاصة في لبنان والبحر الأحمر

 
 
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