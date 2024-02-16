نصرالله: العدوان الذي حصل في النبطية والصوانة هو تطوّر يجب التوقف عنده في المواجهة القائمة لأنه استهدف المدنيين وادى الى استشهاد العديد والذي حصل أمر متعمّد ولو كان يريد الاسرائيلي أن يستهدف المقاومين كان يستطيع أن يتجنّب قتل المدنيين

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