نصر الله: هدف العدو من خلال قتل المدنيين هو الضغط على المقاومة لتوقف الجبهة والجواب على هذا الامر يجب أن يكون عبر مواصلة العمل المقاوم في الجبهة وتصعيده

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك