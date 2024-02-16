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نصر الله: الحدود اللبنانية البرّية مرسّمة وأي مفاوضات ستكون على قاعدة "أخرجوا من أرضنا اللبنانية"

آخر الأخبار
2024-02-16 | 09:53
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نصر الله: الحدود اللبنانية البرّية مرسّمة وأي مفاوضات ستكون على قاعدة &quot;أخرجوا من أرضنا اللبنانية&quot;
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نصر الله: الحدود اللبنانية البرّية مرسّمة وأي مفاوضات ستكون على قاعدة "أخرجوا من أرضنا اللبنانية"

 
 
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